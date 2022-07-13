Українська делегація доповіла президенту, що є певний прогрес у цьому процесі.

Україна планує узгодити з генеральним секретарем Організації об'єднаних нації Антоніу Гутеррішем деталі створення "зернового коридору" вже найближчими днями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері, 13 липня.

"Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний ООН і Туреччині за відповідні зусилля", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що успіх цієї історії потрібен не тільки Україні, а й усьому світу.

"Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибули перші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

12 липня речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що експерти України на чотиристоронній зустрічі України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі відстоюватимуть питання безпечного експорту зернових з українських портів.

Сьогодні, 13 липня, у другій половині дня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter повідомило, що у Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо експорту українського зерна.