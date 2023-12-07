З часом Росія почала страждати від обмежень, враховуючи ізоляцію від найбагатших і найсучасніших економік світу.

Економічні санкції проти РФ з часом набирають сили, їхню дію починають відчувати пересічні росіяни. Майже після двох років повномасштабної війни наслідки західних санкцій у поєднанні зі зростаючими витратами нарешті починають завдавати незручності громадянам Росії, пише The Atlantic.

Журналісти зазначають, що відразу після вторгнення в Україну, коли США, Євросоюз та інші країни вирішили відключити Росію від глобальних фінансових і торговельних мереж, на Заході сподівалися, що економіка РФ швидко загине, але цього не сталося. Цього року Москва збільшила доходи, а ВВП зріс на 2%.

"Зростання світових цін на нафту дозволило Путіну уникнути підвищення податків для фізичних осіб, одночасно збільшуючи збори для експортерів і вводячи одноразовий податок на прибутки компаній. Зовнішньоторговельний баланс Росії, хоч і знизився порівняно з минулим роком, все ще залишається позитивним, незважаючи на санкції Заходу", – пише видання.

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Однак з часом Росія почала страждати, враховуючи ізоляцію від найбагатших і найсучасніших економік світу, які підтримували російську державу і суспільство до 2022 року. Допомагало два фактори, зокрема надходження від нафти та газу, що становлять майже половину державного бюджету. Другий – імпортні товари, які вкрай потрібні російським підприємствам, зокрема військовій галузі.

ЗМІ підкреслює, що вказані потоки неможливо повністю перекрити, але вони звужені. Нафта продовжує приносити мільярди доларів, але Китай та Індія купують російські ресурси зі значними знижками. Також Росія втратила дохід від продажу природного газу.

До війни Росія імпортувала більшість своїх ключових товарів, і паралельні ринки не можуть компенсувати втрату поставок з початку 2022 року.

За словами журналістів, прямі наслідки війни та фінансове марнотратство стають дедалі очевиднішими. Витрати на оборону в РФ планують подвоїти наступного року. Так, Кремль був змушений вилучити 38 мільярдів доларів із Фонду національного добробуту.

Щоб побороти 7-відсоткову інфляцію та зміцнити курс рубля, який на початку цього року впав до рекордно низького рівня в 100 рублів за долар, центральний банк підвищив процентну ставку до 15%, що ще більше знизило економічну активність.

Крім того, у російських споживачів незабаром можуть виникнути проблеми з витрачанням грошей на власні потреби. Голова центробанку Ельвіра Набіулліна поскаржилася на "неспроможність" вітчизняних виробників задовольнити споживчий попит. Вперше з 1990-х років де-факто контроль над цінами спричинив дефіцит бензину та дизпалива наприкінці літа та на початку осені.

"Набіулліна також попередила про різкий дефіцит робочої сили. Трильйони рублів, які Кремль вливає у військово-промисловий комплекс, не можуть компенсувати брак освічених кадрів після того, як сотні тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років покинули країну, рятуючись від призову", – додають журналісти.

Санкції проти Росії

Раніше УНІАН писав, що зусилля західних країн, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти, фактично провалилися. Все через те, що існує багато можливостей для обходу санкцій.

1 грудня Сполучені Штати ввели санкції проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

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