Найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано у Рівненській області, де вона становить 2012 грн.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% порівняно з лютим і склав 1685 грн.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства соціальної політики України.

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Відзначається, що в березні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 134,9 тис. домогосподарств, а призначена субсидія була 72,9 тис. домогосподарств.

У березні 2021 року надано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 4,8 млрд грн. З них 4,52 млрд грн було отримано субсидіантами в готівковій формі, а 274 млн грн - у безготівковій.

Згідно з даними Міністерства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2021 року у порівнянні з лютим збільшився на 13,6% – 1685 грн проти 1483 грн.

При цьому найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано в Рівненській області, де вона становить 2012 грн. Найменший середній розмір субсидії зафіксований в Одеській області - 1193 грн.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, у тому числі провести відповідну роботу з інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

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Автор: Бредіхіна Ганна