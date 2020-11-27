Показник реальної заробітної плати зріс на 10,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2020 року зросла у порівнянні з жовтнем 2019 року на 13,5% - до 12 тис.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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При цьому в порівнянні з вереснем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати в жовтні виріс на 1,5%.

Реальна заробітна плата в жовтні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем зросла на 0,5%, а в порівнянні з жовтнем 2019 року – на 10,6%.

Держстат зазначає, у жовтні найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у порівнянні з жовтнем минулого року зафіксували у Чернівецькій та Херсонській (на 20,9%), Рівненській та Миколаївській (на 19,7%), Закарпатській (на 19,1%), Івано-Франківській (на 19%), Кіровоградській (на 18,9%), Тернопільській (на 18,4%) областях.

Серед регіонів на першому місці Київ, в якому штатні працівники отримують в середньому 17 494 грн, найнижчий рівень зарплат - у Чернівецькій області (9926 грн).

У річному вимірі минулого місяця зарплата у сфері охорони здоров'я та соціального захисту зросла на 54%, у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 35,4%, освіті - на 17,7%, інформації та телекомунікацій - на 17,6 %, у професійній, науковій та технічній діяльності - на 15,7%, у будівництві - на 9,8%, у сільському господарстві - на 9,5%.

Хронологія подій

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн - до 4 тис.

25 серпня Верховна Рада прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня.

За даними Державної податкової служби, в Україні офіційну зарплату отримують 11,6 млн осіб з 34,6 млн економічно активного населення (15-70 років).

27 листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що заплановане на 1 липня 2021 року підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень переноситься на 1 грудня.

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Автор: Богдан Слуцький