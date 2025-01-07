У більшості видів економічної діяльності реальні зарплати вищі, ніж були до початку повномасштабної війни.

В Україні "стрімко" зростає заробітна плата. Головною причиною зростання зарплат є дефіцит працівників. Про це повідомляється у новому макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

"‎Зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними ДССУ, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3% р/р, а реальні – на 14.2% р/р (зарозрахунками НБУ згідно з даними ДССУ)"‎, – йдеться у огляді Національного банку.

Експерти додають, що в більшості видів економічної діяльності зарплати вищі, ніж були у ІІІ кварталі 2021 року (тобто, до повномасштабної війни). Винятком є сфера освіти та сфера мистецтва.

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Судячи з непрямих показників, зростання зарплат мало місце і у IV кварталі 2024-го.

Зазначимо, що останнім часом фахівці все частіше акцентують увагу на дефіциті працівників, який зумовлений виїздом людей з України та мобілізацією.

Як повідомляє Нацбанк з посиланням на дані ООН, кількість мігрантів за межами України станом на середину грудня становила 6.8 млн осіб. При цьому адаптація українських мігрантів закордоном зростає.

Де в Україні найбільші зарплати

Нагадаємо, в грудні УНІАН писав, що середні зарплати штатних працівників в країні за січень-вересень 2024 року зросли до 20 592 грн.

Найвищу зарплату фіксували у людей, які працюють в сфері інформації та телекомунікацій (50 752 грн). У порівнянні з аналогічним показником 2023-го зростання склало майже 38%.

На другому місці за розміром середніх зарплат знаходились працівники авіатранспорту. На третьому місці опинились ті, хто працює у фінансовій та страховій сфері.

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