В Україні "стрімко" зростає заробітна плата. Головною причиною зростання зарплат є дефіцит працівників. Про це повідомляється у новому макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.
"Зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними ДССУ, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3% р/р, а реальні – на 14.2% р/р (зарозрахунками НБУ згідно з даними ДССУ)", – йдеться у огляді Національного банку.
Експерти додають, що в більшості видів економічної діяльності зарплати вищі, ніж були у ІІІ кварталі 2021 року (тобто, до повномасштабної війни). Винятком є сфера освіти та сфера мистецтва.
Судячи з непрямих показників, зростання зарплат мало місце і у IV кварталі 2024-го.
Зазначимо, що останнім часом фахівці все частіше акцентують увагу на дефіциті працівників, який зумовлений виїздом людей з України та мобілізацією.
Як повідомляє Нацбанк з посиланням на дані ООН, кількість мігрантів за межами України станом на середину грудня становила 6.8 млн осіб. При цьому адаптація українських мігрантів закордоном зростає.
Де в Україні найбільші зарплати
Нагадаємо, в грудні УНІАН писав, що середні зарплати штатних працівників в країні за січень-вересень 2024 року зросли до 20 592 грн.
Найвищу зарплату фіксували у людей, які працюють в сфері інформації та телекомунікацій (50 752 грн). У порівнянні з аналогічним показником 2023-го зростання склало майже 38%.
На другому місці за розміром середніх зарплат знаходились працівники авіатранспорту. На третьому місці опинились ті, хто працює у фінансовій та страховій сфері.