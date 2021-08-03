В МВФ очікують, що глобальна економіка цього року зросте на 6%, наступного - на 4,9%.

Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 456 мільярдів SDR (розрахункова одиниця МВФ, 650 млрд доларів). 275 мільярдів доларів підуть на країни з ринком, що формується, і державам, що розвиваються.

Про це заявила глава МВФ Кристаліна Георгієва, йдеться на сайті МВФ.

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Рішення про виділення грошей набуде чинності уже 23 серпня. Кошти будуть направлені країнам-членам фонду пропорційно квотам.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл SDR в історії МВФ і щеплення для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх країн-членів", - йдеться в заяві.

МВФ очікує, що глобальна економіка цього року зросте на 6%, наступного - на 4,9%. Загальна оцінка на цей рік не змінилася, для країн, що розвиваються прогноз знижений на 0,4 процентного пункту до 6,3%.

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Автор: Вікторія Гордієнко