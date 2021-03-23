Україна сподівається на подальшу конструктивну співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, що дозволить не тільки розширити діапазон галузей і напрямків діяльності, а й забезпечити позитивну динаміку за кількістю проектів і досягнення вагомих результатів.
Як повідомляє прес-служба уряду, про це під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Глава уряду підкреслив, що українська сторона особливо зацікавлена в реалізації з ЄБРР спільних проектів з модернізації та подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектора.
"Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проектів, зокрема, впровадження програми державного приватного партнерства в дорожній галузі", - цитує Шмигаля прес-служба.
Що цьому передувало
Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо з 22 березня перебуває з дводенним робочим візитом в Україні.
В ході візиту вона візьме участь у зустрічах на високому рівні.
Довідка УНІАН
ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні.
З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк виділив понад 14,6 мільярда євро на понад 480 проектів.
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