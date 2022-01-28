Причинами стали посилення диспропорцій на ринку праці і більш тривалі ефекти пандемії.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття у 2022 році з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.

Про це йдеться у січневому "Інфляційному звіті" Національного банку України.

У НБУ зазначають, що подальше зростання економіки, поліпшення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу на прогнозному горизонті.

"Згідно з результатами опитувань щодо ділових очікувань, у IV кварталі про плани збільшувати кількість працівників у 2022 році повідомила більшість підприємств. Підтримає ринок праці та продовження вакцинації, що підвищить впевненість бізнесу щодо відсутності в майбутньому карантинних обмежень", - зазначили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що ситуація на ринку праці буде змінюватися.

"Як наслідок, рівень безробіття знизиться до 9,1% у 2022 році й надалі буде поступово наближатися до свого нейтрального рівня (8,5%). Втім, це триватиме довше, ніж очікувалося, через посилення диспропорцій на ринку праці, більш тривалих ефектів пандемії", - йдеться в повідомленні.

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Держбюджет і безробіття:

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні серед робочої сили у віці 15 років і старше в III кварталі 2021 року склав 9,1%, знизившись з 9,3% у II кварталі.

Проект Державного бюджету на 2022 рік передбачає зниження безробіття в Україні наступного року з 9,2% до 8,5%, а також зростання середньомісячної заробітної плати на 4,4% в реальному вимірі.