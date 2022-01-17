За даними Держстату, рівень безробіття в Україні серед робочої сили у віці 15 років і старше в III кварталі 2021 року склав 9,1%.

Частина українського бізнесу протягом наступних 12 місяців очікує зменшення кількості працівників у галузі сільського господарства (16,8%) та переробної промисловості (15,4%).

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2021 року.

"Респонденти підприємств сільського господарства та переробної промисловості очікують зменшення кількості працівників. Збільшення кількості працівників прогнозують респонденти підприємств торгівлі, добувної промисловості, інших видів діяльності, будівництва, транспорту та зв'язку", - йдеться в повідомленні.

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Квартальне опитування проводилося з 3 листопада 2021 року по 1 грудня 2021 року. В опитуванні взяло участь 688 підприємств з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей). Серед опитаних підприємств 20,8% – компанії оптової та роздрібної торгівлі,18,3% – переробної промисловості,14,7% – сільського господарства, 13,2% – транспорту та зв'язку, 6,7% – добувної промисловості, 4,5% - енерго – та водопостачання, 3,2% – будівництва, 18,6% - інші.

Держбюджет-2022 і безробіття:

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні серед робочої сили у віці 15 років і старше в III кварталі 2021 року склав 9,1%, знизившись з 9,3% у II кварталі.

Проект Державного бюджету на 2022 рік передбачає зниження безробіття в Україні наступного року з 9,2% до 8,5%, а також зростання середньомісячної заробітної плати на 4,4% в реальному вимірі.