ЗМІ нагадує, що платіжна система GlobalMoney фігурує в низці кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків.

Другий тиждень поспіль набирає обертів скандал навколо мережі магазинів "АЛЛО" і платіжного сервісу GlobalMoney.

Як пише 112, посилаючись на "РБК-Україна", ці компанії підозрюються в змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців, чим завдають держбюджету фінансовий збиток.

"Причому подібні підозри щодо GlobalMoney звучать не вперше. За даними правоохоронців, тільки за чотири місяці такої діяльності компанія "АЛЛО" провела через GlobalMoney понад 800 млн грн", – йдеться в публікації.

Як зазначає ЗМІ, 22 грудня журналіст-розслідувач Євген Плінський оприлюднив у Facebook речдок: чек з "АЛЛО", який підтверджує використання компанією електронного гаманця без верифікації користувача.

"Електронні гроші не обкладаються ПДВ, тому замість реальної купівлі в магазинах "АЛЛО" чеками фіксувався переказ готівкових коштів в гроші електронні - на електронний гаманець", – пише ЗМІ.

Пізніше у своєму відео на Youtube Плінський пояснив, як працює схема.

"Людина прийшла до магазину купити навушники. Але де в цьому чеку навушники? В Україні електронні гроші не обкладаються ПДВ. А продаж навушників - оподатковується. Але якщо ви купуєте замість навушників електронні гроші, з них платити податки не потрібно. Власне, це і реалізує "АЛЛО" разом з компанією GlobalMoney", - підкреслив Плінський.

Те, що електронні гаманці не мають верифікації користувача і ця послуга не цілком прозора, підтверджують і найбільші гравці ринку, зазначають журналісти.

"Навколо електронних гаманців сьогодні багато, я б сказав, не дуже білих схем, з якими компанія Vodafone не працює. І я не хотів би, щоб нас асоціювали взагалі будь-яким чином з електронними гаманцями типу GlobalMoney. Ми їх не використовуємо: у нас є спеціальний сервіс. Працюємо тільки з білими процесами, сумнівних у своїх продажах не використовуємо", - заявив керівник мобільної комерції Vodafone Євген Булах.

Його колега, в. о. директора PayCell (додаток Lifecell для оплати мобільних послуг) Олексій Боровий також вважає роботу з електронними гаманцями високоризиковою операцією і підкреслює, що сьогодні за законом потрібно верифікувати абонента.

"Згідно з постановою НБУ № 400-81, коли електронні гроші емітуються банком, це законодавчо закріплено і легально, просто цього року ще вийшов закон про фінмоніторинг і, власне кажучи, власника гаманців треба перед відкриттям верифікувати. Раніше можна було не верифікувати", - розповів Олексій Боровий.

ЗМІ нагадує, що платіжна система GlobalMoney фігурує в низці кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків.

Журналісти нагадують, що раніше в схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім платіжної системи GlobalMoney (ТОВ "ГлобалМані") і ТОВ "ГАСО 17", також фігурував АТ "Банк Альянс". У жовтні 2020-го суд зобов'язав АТ "Банк Альянс" розкрити рух коштів за рахунком GlobalMoney (Global24).

"Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути безпосередньо причетний до фінансування сепаратистів на Донбасі", – йдеться в публікації.

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Автор: УНІАН