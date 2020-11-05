Представники малого бізнесу зазначили, що якщо до 21 листопада парламент не прийме відповідні закони, вони будуть змушені перекривати дороги.

Після того як Рада провалила голосування законопроекту по РРО, який передбачає відстрочку введення касових апаратів для ФОП, українські підприємці мають намір перекривати міжнародні траси по всій країні, щоб привернути увагу до своєї проблеми.

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Про це йдеться у заяві руху #SaveФОП, опублікованому в Facebook.

А якщо до 21 листопада парламент не ухвалить відповідні закони, то представники мікробізнесу будуть змушені перекривати дороги на тривалий термін.

"Констатуємо, що голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України Гетманцев та його поплічники, відверто саботують всі позитивні законодавчі пропозиції, а своїми діями істотно погіршують умови ведення підприємницької діяльності для фізичних осіб-підприємців й фактично знищують мікробізнес в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мікропідприємці розчаровані нехтуванням їхніми вимогами та порушенням домовленостей, а також обурені законодавчими ініціативами, які ставлять фізичних осіб-підприємців на межу виживання.

"Всі правові методи комунікації інститутів громадянського суспільства в частині збереження мікробізнесу та ухвалення вкрай важливих законопроектів №№3853-1(2), 3993 #SaveФОП вичерпані", - підкреслили в організації.

Тепер активісти руху #SaveФОП мають намір провести регіональні акції "Право на працю" шляхом попереджувальних короткострокових перекриттів міжнародних трас з 5 по 17 листопада. Мета акцій - привернути увагу до питання збереження мікробізнесу в Україні.

"Якщо Верховна Рада України до 21 листопада не ухвалить законопроекти № № 3853-1 (2), 3993 за основу і в цілому і центральна виконавча влада не прийме рішення щодо заборони вибіркового закриття будь-якого бізнесу в Україні на час карантину, активісти руху #SaveФОП планують провести довгострокове перекриття міжнародних трас по всій території України", - йдеться в заяві.

Що цьому передувало

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відстрочку касових апаратів зареєстрований в парламенті.

Пізніше Рада не змогла ухвалити законопроект, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

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Автор: УНІАН