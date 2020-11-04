Законопроект направили на підготовку до повторного першого читання.

Верховна Рада України не змогла прийняти законопроект, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

За прийняття відповідного законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення строків набрання чинності норм з детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№4313) за основу проголосували 212 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Після цього депутати направили законопроект на підготовку до повторного першого читання.

Три етапи введення РРО

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи.

Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільне встановлення додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап має розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачає впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої та третьої групи.

Обіцяний законопроект

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.

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Автор: Дмитро Шварц