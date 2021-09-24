Також депутати мають розглянути законопроект про правотворчу діяльність та інші законопроекти.

Сьогодні Верховна Рада України в рамках Години запитань до уряду заслухає питання про тарифи та ціни на комунальні послуги для населення та про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в сьогоднішньому порядку денному засідання парламенту.

Читайте такожШмигаль розповів, якими будуть тарифи на опалення в зимовий періодТакож сьогодні розглядатиметься законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які в 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки (№2038).

Крім того, сьогодні розглядатиметься проект закону про внесення змін до Закону України "Про всеукраїнський референдум" про підписні електронні дані (№5802).

Серед іншого, депутати планують розглянути законопроекти про стимулювання діяльності фермерських господарств (№4046) і про правотворчу діяльність (№5707).

Режим ПСО:

20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті "Нафтогаз" змінив умови та ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяопераційної оплати.

Нові тарифи:

22 вересня 2021 року "Нафтогаз" озвучив населенню новий тариф на газ, який діятиме з 1 жовтня.

З 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії буде змінена для 80% побутових споживачів.

Прогноз:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

З 20 травня 2021 року припинило роботу зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у президента України Володимира Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку став соціальним і продавався для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

6 липня 2021 року "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ.

Автор: Таня Поляковська