Сьогодні Верховна Рада України в рамках Години запитань до уряду заслухає питання про тарифи та ціни на комунальні послуги для населення та про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в сьогоднішньому порядку денному засідання парламенту.
Читайте такожШмигаль розповів, якими будуть тарифи на опалення в зимовий періодТакож сьогодні розглядатиметься законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які в 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки (№2038).
Крім того, сьогодні розглядатиметься проект закону про внесення змін до Закону України "Про всеукраїнський референдум" про підписні електронні дані (№5802).
Серед іншого, депутати планують розглянути законопроекти про стимулювання діяльності фермерських господарств (№4046) і про правотворчу діяльність (№5707).
Режим ПСО:
20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті "Нафтогаз" змінив умови та ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяопераційної оплати.
Нові тарифи:
22 вересня 2021 року "Нафтогаз" озвучив населенню новий тариф на газ, який діятиме з 1 жовтня.
З 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії буде змінена для 80% побутових споживачів.
Прогноз:
- Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.
- З 20 травня 2021 року припинило роботу зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.
- 21 травня 2021 року у президента України Володимира Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.
- На початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.
- У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.
Підготовка до опалювального сезону:
- Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку став соціальним і продавався для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.
- 14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.
- 6 липня 2021 року "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ.