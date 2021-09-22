Тарифний план "комфортний сезон" діятиме з 1 жовтня і до 30 квітня і дасть можливість споживачам платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує своїм споживачам новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Про це йдеться на сайті компанії.

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На відміну від фіксованої річної ціни, на яку автоматично були переведені всі споживачі, тарифний план "комфортний сезон" діятиме з 1 жовтня і до 30 квітня і дасть можливість споживачам платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Водночас відповідно до чинної річної ціни оплачувати потрібно фактично спожиті обсяги газу.

Ціна на газ в тарифному плані "комфортний сезон" становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме - 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується, враховуючи Історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання. Зокрема, тип "приготування їжі" (50-200 куб.м газу на місяць), "приготування їжі та підігрів води" (150-500 куб. м газу на місяць), а також тип "опалення" (800-20000 куб. м газу на місяць).

Підключитися на цей тарифний план можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку.

Клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо будуть оплачувати рахунки за блакитне паливо до 15 числа.

Ціна газу:

15 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого 13 вересня, досягла 23 грн за кубометр.

При цьому ціни на газ для населення не ростуть, оскільки з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який буде діяти до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр залежно від обраного постачальника.

Автор: Ганна Бредіхіна