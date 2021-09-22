З 1 жовтня ціну електроенергії буде змінено для 80% побутових споживачів.

Міністерство енергетики затвердило договори купівлі-продажу електроенергії в рамках нової моделі спецзобов'язань (ПСО), яка змінює тарифи на електричну енергію для населення з 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба відомство.

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"Введення нової, фінансової, моделі ПСО забезпечить реалізацію ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо зниження тарифів на електроенергію для населення. Нагадаємо, з 1 жовтня ціна електроенергії буде знижена для 80% побутових споживачів і складе 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко провів засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

В ході засідання були затверджені зразкові договори купівлі-продажу електричної енергії між НАЕК "Енергоатом" і постачальником універсальних послуг, а також між НАЕК "Енергоатом" і оператором систем розподілу – для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл.

У договорах прописано порядок купівлі-продажу електричної енергії, дії сторін у разі тимчасового зупинення або зменшення продажу електричної енергії, тощо.

"Це остаточний етап нормативної підготовки до запуску фінансової моделі ПСО з 1 жовтня цього року. Ми погодили деталі нових договорів купівлі-продажу з НАЕК "Енергоатом", постачальниками універсальних послуг та ОСР, щоб забезпечити стабільне і надійне електропостачання населення в умовах роботи нового механізму ПСО", - цитує прес-служба Власенка.

Тариф на електроенергію: що необхідно знати

11 серпня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна