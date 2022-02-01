За словами міністра фінансів України, в адміністрації Байдена більш схильні до діалогу про надання кредитних гарантій, ніж в адміністрації Трампа.

Україна обговорює зі США можливість отримання кредитних гарантій для залучення дешевших зовнішніх запозичень.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Економічній правді.

"Поки що це у форматі дискусій та діалогу. Зазначається, що така можливість для України може бути, але поки що рішення про це не прийнято", - сказав міністр.

За його словами, в адміністрації Джо Байдена більш схильні до діалогу про надання Україні кредитних гарантій, ніж в адміністрації Дональда Трампа.

"Я хочу, щоб ми зафіксували: якщо США будуть готові застосувати механізм гарантій знову, то Україна в них у топ-пріоритеті. З 2016 року такий інструмент Урядом США не використовувався", - зазначив Марченко.

Разом із тим відмовився називати конкретну суму, на яку Вашингтон може надати кредитні гарантії Україні.

"Не важлива сума, важливий сигнал. Для того, щоб всі гарячі голови зрозуміли, що в України немає ніяких катастрофічних проблем, достатньо сигналів", - вважає Марченко.

Нагадаємо, у 2016 році український уряд підписав угоду зі США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. у рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

Тоді це вже була третя угода на таку суму, підписана між двома країнами від травня 2014 року. Дві попередні угоди, укладені зі США у 2014 і 2015 роках, дозволили Україні залучити два мільярди доларів на зовнішніх ринках за рекордно низькими ставками.

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