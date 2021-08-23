Тимчасове затишшя на свята може підштовхнути ринок до штучного "розгойдування" курсу.

У середу, 25 серпня, після святкування Дня Незалежності, офіційний курс долара залишиться стабільним.

Як повідомив Нацбанк, він буде встановлений на рівні 26,67 грн за долар, це на дві копійки вище рівня попереднього торгового дня.

Зате подешевшає євро, відразу на чотири копійки, його курс складе 31,12 грн. Офіційна вартість російського рубля зупинилася на позначці 3,5792 за десять рублів.

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Стабільність котирувань на міжбанку в п'ятницю була викликана майбутніми вихідними, бізнес-активність була невисокою.

"На початку наступного тижня я очікую посилення тенденцій до зростання курсу долара. У понеділок, втім, динаміку буде стримувати вихід на ринок валютної виручки за два додаткових дні", - цитує UBR директора Департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

"Допускаю спекулятивні атаки з метою "розігнати" курс долара США або євро", – зазначив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

За його словами, транш від МВФ на суму в $2,7 млрд в рамках програми Фонду з відновлення світової економіки від наслідків пандемії коронавірусу, частково буде направлений в резерви НБУ, що має виступити підтримкою для гривні на міжбанку на випадок сезонної девальвації восени.

Автор: Андрій Софін