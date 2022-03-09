Сьогодні ЄС запровадив низку санкцій проти Нацбанку Білорусі.

З початку війни в Україні курс білоруського рубля впав на 50%, а економіка Білорусі слідом за РФ увійшла в глибоку кризу.

Про це написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

"Поки ведуться радісні розмови про валютну кризу в РФ, ми зовсім забули про її вірного товариша і соратника - РБ. Але ж там зараз розгортається не менш вагома драма", - написав Гетманцев.

Він зазначив, що сьогодні ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі: заблокував операції з резервами, заборонив ввезення готівкового євро і відключив від SWIFT ряд банків, а також обмежив операції з відкриття рахунків білоруськими резидентами в ЄС.

"З початку війни курс білоруського рубля стосовно долара в банківських відділеннях знизився на 50%. Але завтра, на тлі санкцій, просяде ще більше, тому що можливості Нацбанку РБ підтримувати курс рубля істотно знизяться", - пише Гетманцев.

За його словами, місцеві видання в Білорусі пишуть про те, що "рублевий кошмар" перекинувся і на них, а економіка, зав'язана на 80% з РФ, увійшла в глибоку кризу слідом за нею.

"Росія вирішила угробити свою економіку, білорусам приготуватися!",- резюмував депутат.

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