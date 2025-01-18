Програма передбачає "єдині підходи і критерії" з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги.

Житлові субсидії і пільги на послуги ЖКГ в Україні протягом 2025 року для всіх отримувачів надаватимуться за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що у бюджеті на 2025-й рік на покриття субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн. При цьому з метою підвищення адресності та ефективності програми житлово-комунальних пільг, а також забезпечення однакових умов користування пільгами для громадян, уряд ініціював низку важливих змін.

"Протягом 2025 року пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом і критеріями: з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги самостійно", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві уточнили, що якщо родина звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 р., її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї також визначатиметься з 1 січня 2025 р. Але якщо родина отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 р. включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025 рр:

"Норма про єдиний підхід врахування доходу родини не стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг незмінюються".

Крім того, Кабмін підтримав стимулювання тих громадян, які отримують монетизовані пільги, спрямовувати ці кошти саме на оплату житлово-комунальних послуг.

"Наразі, на жаль, не всі споживачі, які отримують пільги, дотримуються цього принципу. ... Тобто люди отримували кошти на сплату житлово-комунальних послуг, проте витрачали їх на інші потреби. Це призвело до збільшення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури", - пояснили у Мінсоцполітики.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні запрацювало законодавство про нові пільги для пенсіонерів після 60 років. Так, відтепер в Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, комуналку та інші пільги.

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