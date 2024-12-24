Зазначається, що тепер враховуватимуть сплату певного збору.

Кабінет міністрів України змінив до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів державної допомоги. Тепер враховуватимуть сплату військового збору.

Згідно з постановою Кабміну від 20 грудня 2024 р. № 1467, під час розрахунку сукупного доходу домогосподарства враховуватимуть "заробітну плату в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів фізичних осіб". Раніше сума військового збору не бралася до уваги.

Показник середньомісячного сукупного доходу сім'ї - ключовий фактор для визначення права на державну соціальну допомогу. Він впливає на:

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Призначення допомоги. Більшість видів соцдопомоги надається домогосподарствам, чий дохід нижчий за певний рівень. Розмір допомоги. У деяких випадках сума допомоги залежить від розміру доходу. Пільги. Показник доходу враховується при наданні пільг на харчування в школі, проїзд та інше. Субсидії. Середньомісячний дохід впливає на розрахунок розміру субсидії на оплату комунальних послуг. Соціальні виплати окремим категоріям. Для деяких категорій населення рівень доходу може бути визначальним для отримання додаткових виплат або допомоги.

Допомога українцям - останні новини

11 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни почали отримуватиперші виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Перекази державної допомоги в розмірі 1000 гривень уже надходять на банківські картки українців.

Крім того, українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати 908 гривень, які можна буде витратити на купівлю україномовних книжок, надрукованих в Україні.

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