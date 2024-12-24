Кабінет міністрів України змінив до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів державної допомоги. Тепер враховуватимуть сплату військового збору.
Згідно з постановою Кабміну від 20 грудня 2024 р. № 1467, під час розрахунку сукупного доходу домогосподарства враховуватимуть "заробітну плату в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів фізичних осіб". Раніше сума військового збору не бралася до уваги.
Показник середньомісячного сукупного доходу сім'ї - ключовий фактор для визначення права на державну соціальну допомогу. Він впливає на:
- Призначення допомоги. Більшість видів соцдопомоги надається домогосподарствам, чий дохід нижчий за певний рівень.
- Розмір допомоги. У деяких випадках сума допомоги залежить від розміру доходу.
- Пільги. Показник доходу враховується при наданні пільг на харчування в школі, проїзд та інше.
- Субсидії. Середньомісячний дохід впливає на розрахунок розміру субсидії на оплату комунальних послуг.
- Соціальні виплати окремим категоріям. Для деяких категорій населення рівень доходу може бути визначальним для отримання додаткових виплат або допомоги.
Допомога українцям - останні новини
11 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни почали отримуватиперші виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Перекази державної допомоги в розмірі 1000 гривень уже надходять на банківські картки українців.
Крім того, українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати 908 гривень, які можна буде витратити на купівлю україномовних книжок, надрукованих в Україні.