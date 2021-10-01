В цілому середній розмір субсидій по країні в неопалювальний сезон становить 300-350 грн, а в опалювальний – до 2 тис.грн.

Розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу може скласти до 10 тисяч гривень в опалювальному сезоні 2021-2022 років.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на заступника міністра Віталія Музиченка.

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"Сьогодні призначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку і залежить від розміру доходу членів домогосподарства та розміру плати за житлово-комунальні послуги, на що впливають тарифи та кількість цих послуг. Зокрема, для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які займають велику житлову площу, розмір субсидій в опалювальному сезоні 2021-2022 років становитиме до 10 тисяч гривень", – пояснив Музиченко.

Він зазначив, що в цілому середній розмір субсидій по країні в неопалювальний сезон становить 300-350 грн, а в опалювальний – до 2 тис.грн. Але, залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів, ця сума може становити та 3-5 тис.грн.

Музиченко нагадав, що для призначення субсидії в загальному випадку слід подати лише заяву і декларацію про доходи. Документи можна подати особисто, звернувшись безпосередньо в Центр надання адміністративних послуг; в старостат або до уповноваженої особи в громаді; орган соціального захисту населення в районному центрі. Також документи на призначення субсидії можна відправити поштою, роздрукувавши заяву з сайту Міністерства соціальної політики. Крім того, реалізована можливість подачі заяви та декларації через офіційний веб-сайт Міністерства.

Субсидії у 2021 році:

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

Держбюджет-2022 та субсидії:

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій