Загальна сума, яку передбачається направити на житлові субсидії, становить 38,4 млрд грн.

В проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

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При цьому, загальна сума, яку передбачається направити на житлові субсидії, становить 38,4 млрд грн.

Зазначається, що при плануванні видатків на фінансування субсидій важливими чинниками є кількість одержувачів цього виду соціальної підтримки та розмір нарахованих субсидій, а на ці показники, своєю чергою, впливають рівень доходів населення та встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги.

"Тому важливим пріоритетом політики уряду в наступному році є прискорене зростання заробітних плат та інших доходів, особливо соціально вразливих категорій, і збереження чинного рівня тарифів на енергоносії, зокрема теплову енергію", - повідомляє міністерство.

Поки всі житлові субсидії за серпень поточного року профінансовані ще 1 вересня для проведення виплат одержувачам через установи банків і пошту. На ці витрати спрямовано майже 1 мільярд гривень.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Ганна Бредіхіна