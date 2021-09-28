При зростанні тарифів на житлово-комунальні послуги розмір субсидії буде підвищуватися автоматично.

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час прес-конференції.

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"Ми ретельно проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей, і за результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидії у 2021-2022 опалювальному сезоні складе близько 2 тис.грн", - сказала міністр.

Вона зазначила, що при зростанні тарифів на комунальні послуги розмір субсидії для одержувачів буде переглянутий автоматично.

"Якщо людина не отримувала субсидій, але в результаті підвищення тарифів їй знадобилася така допомога, то вона може звернутися за нею в будь-який момент, і такій людині субсидію призначать відразу в місяць звернення", - підкреслила Лазебна.

За її словами, в минулому опалювальному сезоні субсидію на оплату ЖКП отримували близько 3 млн домогосподарств, і в міністерстві очікують, що в цьому сезоні буде така ж цифра. Станом на сьогодні субсидію вже призначено майже 2,5 млн домогосподарств.

Субсидії у 2021 році:

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Держбюджет-2022 та субсидії:

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій