Китайські інвестори "Мотор Січ" збільшили суму позову до України в міжнародному арбітражі на $ 100 млн - до $3,6 млрд.

Сума позову китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" до держави зросла на, як мінімум, $100 млн. – з $3,5 млрд. до близько $3,6 млрд., що в гривневому еквіваленті становить додаткові 2,8 млрд до раніше висунутих вимог.

Про це повідомляється на сайті, де розміщується інформація для акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Як відомо, причиною початку розгляду в міжнародному арбітражі стали недружні дії української влади, результатом яких є експропріація інвестицій китайських акціонерів «Мотор Січі». 13 січня 2021 р. Печерський райсуд Києва вже визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" стороною, яка потерпіла від дій української влади, а саме — від протиправних дій СБУ.

Безпосередньою причиною збільшення суми позову до держави Україна є приєднання до неї нових позивачів.

«Китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» збільшили попередню суму збитків на мінімум $ 100 млн., що стосуються їх вимог у спорі проти України, розгляд якої відбувається в міжнародному арбітражі — з $ 3,5 млрд до не менш $ 3,6 млрд. Збільшення суми попередніх вимог обумовлено тим, що початкова група позивачів була розширена шляхом включення ще кількох китайських акціонерів, які також понесли значні збитки внаслідок дій України на порушення її міжнародних зобов'язань. Інвестиційний спір повинен розглядатися арбітражним судом adhoc, який зараз формується сторонами", - сказано в офіційному повідомленні.

Китайські акціонери "Мотор Січ" у жовтні 2020 року подати Міністерству юстиції України документ з попередженням про намір розпочати міжнародний арбітраж проти України (Notice of Investment Dispute). У ньому вони відзначили, що дії державних органів країни суперечать україно-китайській міжурядовій угоді про взаємне заохочення і захист інвестицій, а блокування доступу до управління компанією кваліфіковано як її «протизаконна експропріація».

Китайська сторона запропонувала створити міжвідомчу робочу групу для переговорного врегулювання ситуації за участю всіх зацікавлених сторін. Згодом було проведено лише одне засідання даної групи, хоча китайські акціонери "Мотор Січ" так і не отримали його протоколу. На початку грудня 2020 року китайські акціонери повідомили український Мін'юст про передачу спору на розгляд міжнародного арбітражу у зв'язку з неможливістю переговорного врегулювання. Мін'юст уже попросив виділити йому з бюджету на безтендерній основі кілька мільйонів доларів для супроводу суперечки.

Після введення указом Зеленського з ініціативи СБУ санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ", вони назвали подію "варварським грабунком" і заявили про намір захищати свої інтереси. Згодом СБУ та Нацгвардія України за підтримки бойовиків парамілітарних націоналістичних організацій здійснили штурм будівлі, де планувалося проведення загальних зборів акціонерів. І того ж дня Президент Зеленський заявив, що не допустить продажу «Мотор Січ».

МЗС КНР вже зробило заяву, що категорично не сприймає односторонніх санкцій щодо китайських компаній і зажадало від України дотримуватися принципів законності, а після цього направило ноту Міністерству закордонних справ України. Зміст документа не розголошується, але експерти впевнені, що мова йде про жорстку реакцію КНР на подію — від обмежувальних заходів щодо українського експорту до персональних санкцій щодо українських політиків і топ-чиновників, причетних до тиску на китайських інвесторів «Мотор Січ». За підрахунками аналітиків, для української економіки дії КНР можуть мати руйнівні наслідки через втрату понад $ 10 млрд, тому що Україна позбудеться значної частини валютної виручки від експорту, а також буде змушена виплачувати багатомільярдну компенсацію за позовом в міжнародному арбітражі.

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Автор: УНІАН