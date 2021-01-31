Співробітники заводу не прийшли підтримати Богуслаєва - довелося "купувати" тітушок, а підстрахували СБУ і Нацгвардія.

Позачергові загальні збори акціонерів "Мотор Січ" 31 січня 2021 року були зірвані через активну протидію українських державних органів.

Введених проти Skyrizon 29 січня санкцій із заморожуванням активів виявилося недостатньо. Як і заяви Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Нацкомісія, яка не помічала порушень протягом багатьох років (відсутність легітимних органів управління, не проведення зборів акціонерів, невиплата дивідендів, невідповідність статуту компанії оновленому законодавству) раптом виступила з публічною заявою (що саме по собі — рідкісне для неї явище) про "грубі порушення при організації зборів". Як і санкції РНБОУ, ініційовані СБУ, відомство Тимура Хромаєва не пояснило в чому, на її думку, полягають порушення, але заявило, що збори незаконні, і пообіцяло вжити «законних заходів для захисту прав інвесторів».

Щоб гарантовано зірвати збори акціонерів вранці до заводу були стягнуті силові спецпідрозділи СБУ та Нацгвардії. Бійці Служби безпеки першими постукали в двері адміністративної будівлі, де можна було провести збори акціонерів, і почали їх вибивати. Нікого з акціонерів на місці не було, оскільки введені в п'ятницю санкції зробили збори безглуздим, а СБУ лише провела демонстрацію, як вела б себе у випадку, якби акціонери все ж зібралися.

Цього ж дня СБУ оприлюднила повідомлення, що проводить слідчі дії в рамках кримінального провадження про незаконні збори акціонерів, які санкціоновані столичним Шевченківським райсудом. Раніше господарський суд Запорізької області відхилив віялові спам-позови зі схожими вимогами, якими також була зроблена спроба зірвати проведення загальних зборів акціонерів і заборонити будь-які реєстраційні дії щодо «Мотор Січ», якщо акціонерам все ж вдасться провести збори. СБУ зробила аналогічний юридичний крок: вона зажадала заарештувати акції — це унеможливило проведення зборів акціонерів і голосування. Але на той випадок, якби акціонери "Мотор Січ" все ж знайшли спосіб провести збори і проголосувати, СБУ заздалегідь домоглася судової заборони на внесення будь-яких змін до держреєстрів, щоб виключити можливість офіційної легітимізації рішень загальних зборів акціонерів. У своєму клопотанні до суду СБУ послалася на кримінальну справу під номером 2201700000000272 від 06.07.2017 року — вона протягом понад три роки до проведення загальних зборів акціонерів 31 січня 2021 року не розслідувалася службою. Ця кримінальна справа до нинішнього часу вже стала приводом для порушення кримінальної справи проти СБУ Державним бюро розслідувань - дії СБУ визнали протизаконними, а китайські акціонери «Мотор Січ» офіційно набули статусу потерпілої сторони від протизаконних дій СБУ.

Відео - СБУ зламує двері

Роль співробітників "Мотор Січ" замість 10-20 тисяч заводчан виконувала група спортивних юнаків з транспарантами.

У одного з учасників нечисленного пікету під час заходу випадково злетіла з обличчя захисна маска, і місцеві журналісти впізнали в обличчя бойовика одного з парамілітарних радикальних угруповань — 21-річний спортсмен Дмитро Івченко, який сповідує ідеї радикального націоналізму і пов'язаний з бойовими групами АЗОВ і «Національний корпус».

Завдяки цьому казусу стало ясно, що юні бойові радикали, які виконують на пікеті роль заводчан, надають підтримку в акції бійців Служби безпеки України по захопленню будівлі, де планувалося проведення зборів акціонерів «Мотор Січ».

В якості важкої артилерії на місце пригнали маловідомих депутатів з числа президентської парламентської фракції "Слуга народу": Арсеній Пушкаренко, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай. Депутати не змогли виразно пояснити цілі своєї присутності в будівлі, де можна було провести збори акціонерів «Мотор Січ». Депутати посилалися на якесь звернення трудового колективу, який замість 10-20 тисяч заводчан представляли пара десятків бойовиків-тітушок. "До нас звернувся трудовий колектив "Мотор Січі". Є рішення РНБО, накладені Указом Президента санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль в рамках наших повноважень", - довелося пояснюватися за всіх присутніх депутатів Арсенію Пушкаренку. Депутати не володіли чіткою інформацією, що має відбуватися в цей день в цій будівлі, куди вони прибули.

Як відомо, 31 січня акціонери ПАТ "Мотор Січ" планували провести позачергові збори. Його ініціювали акціонери "Мотор Січ" Skyrizon Aircraft Holdings Limited і компанія "МС-4" українського бізнесмена Олександра Ярославського. Проведення зборів було підтримано власниками 80% акцій, які протягом декількох років не отримують дивідендів і повністю усунені від управління компанією — такий стан речей існує через арешти, які накладені на акції компанії з ініціативи СБУ. 29 січня було оприлюднено ініційоване СБУ рішення РНБОУ, затверджене указом президента України про замороження активів Skyrizon, одного з акціонерів «Мотор Січ». У ці ж дні особи, підконтрольні колишньому власнику заводу В'ячеславу Богуслаєву, для зриву зборів акціонерів атакували суди віяловими спам-позовами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН