Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ" - варварський грабіж і грубе порушення їхніх законних прав. Китайський акціонер "Мотор Січ" має намір використовувати всі можливі юридичні засоби, включаючи міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Про це сказано в офіційній заяві Skyrizon, яка опублікована в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". "Після вступу в силу санкцій, компанія Skyrizon як акціонер компанії "Мотор Січ" буде незаконно позбавлена своїх законних прав і змушена перервати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією "Мотор Січ", що спричинить величезні незворотні збитки. З боку держави Україна такі дії - це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі», — заявили в Skyrizon. І додають, що в указі Зеленського відсутні конкретні причини введення цих санкцій, тому «є підстави вважати, що це навмисні дії держави Україна, з метою перешкоджання інвестиціям компанії Skyrizon в українську компанію «Мотор Січ» і недопущення реалізації проекту міжнародного співробітництва». А також є підстави вважати, що "такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості і безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, від 14 січня 2021 року, Про включення компанії Skyrizon в список військових кінцевих користувачів (MEU)".

У документі описана повна хронологія спроб врегулювання ситуації. У Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з державою Україна в надії миролюбно вирішити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року, Skyrizon була змушена вжити низку юридичних дій «в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисного наклепу з боку держави Україна». 9 грудня 2020 року, після того, як декілька сумлінних переговорів зазнали невдачі, Skyrizon розпочала Міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР та його висновків про неправомірні дії СБУ, Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon та китайських інвесторів «Мотор Січ» потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.

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"Щоб уникнути подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії "Мотор Січ", акціонери ПАТ "Мотор Січ", що володіють понад 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Держава Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю виключила будь — яку можливість примирення між двома сторонами», - сказано в заяві китайського акціонера «Мотор Січ».

У Skyrizon обурені заявою глави українського МЗС Дмитра Кулеби. "Така брехня й іронія не може не викликати обурення у всьому світі. - заявили в Skyrizon. — Санкції проти компанії – це помилкові й безглузді дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів зі всього світу, остаточно загнати у безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити і без того слабку економіку України, зробити ще більш нещасною життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями і занепадом добробуту... Коли вчиняються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покриваються злочинці, все це призводить до зневаги з боку всієї світової громадськості».

У резюмуючій частині заяви сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій держави Україна, підміни концепцій національної безпеки, змішання правди з брехнею, політизації нормальної економічної і торговельної діяльності, зловживання державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства. "Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до нього. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", - підсумовується в документі.

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Автор: УНІАН