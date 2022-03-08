Допомога у форматі швидкого фінансування дасть змогу уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам.

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" у розмірі 489 мільйонів доларів.

Як повідомила прес-служба банку, затверджений Радою пакет складається з додаткової позики на 350 млн дол. та гарантій у розмірі 139 млн дол.

Також мобілізується грантове фінансування в розмірі 134 млн дол. і паралельне фінансування в розмірі 100 млн дол., що дає у результаті загальну мобілізовану підтримку в розмірі 723 млн дол.

"Дана допомога у форматі швидкого фінансування дасть змогу уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам - забезпечити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд планує ухвалити рішення щодо екстреного фінансування України у розмірі 1,4 млрд доларів, крім цього, Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці.

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