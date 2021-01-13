З 1 січня працює єдиний тариф в 1,68 грн за кВт-год.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив забезпечити субсидіями українців, які використовують електрику для опалення.

Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні уряду.

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«З урахуванням того, що було встановлено єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів направити механізм субсидування, який допоможе людям, що використовують електроенергію для обігріву своїх будинків», - сказав він.

Також прем'єр додав, що субсидії в Україні отримують 3,1 мільйона домогосподарств, а середній розмір допомоги становить 1600 грн.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

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Автор: Дмитро Шварц