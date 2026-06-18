Скільки коштує докупити стаж для пенсії: у ПФУ назвали суму і умови

Стаж можна добрати самостійно через механізм добровільного страхування.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2027 році потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Проте, за нестачі стажу для пенсії, є два варіанти її отримання.

Як розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король у відповіді на запит "РБК-Україна", перший варіант передбачає пізніший вихід на пенсію: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 - до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку.

Крім цього, стаж можна добрати самостійно - через механізм добровільного страхування. У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати.

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В Україні є два механізми добровільного страхування:

спрощений - через Пенсійний фонд України: онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ; такий спосіб дає можливість набрати стаж у поточному періоді;

через Державну податкову службу: цей варіант дозволяє докупити стаж не лише зараз, а й за минулі роки, договір при цьому укладається з ДПС.

У 2026 році докупити 1 місяць стажу за минулі роки коштує 3804,68 грн.

Пенсія в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, який стаж потрібен для тримання пенсії, який мінімальний вік виходу на пенсію та які документи потрібні.

Робота за кордоном може бути зарахована громадянам України до трудового стажу в нашій державі за певних умов. Умови залежать від угоди, яку Україна підписала з конкретною країною, де працює громадянин, при цьому є два пропорційний і територіальний підходи.

Як писало видання "На пенсії", через нові вимоги до страхового стажу та брак молодих працівників вихід на пенсію для багатьох українців поступово відтерміновується: через нестачу коштів у Пенсійному фонді та старіння населення одним із найреальніших сценаріїв називають вихід на пенсію у 67 років.

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