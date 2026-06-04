Пенсія все далі: чому українців можуть змусити працювати до 67 років

Середня тривалість життя в Україні становить близько 72 років.

Через нові вимоги до страхового стажу та брак молодих працівників вихід на пенсію для багатьох українців поступово відтерміновується, а уряд знову розглядає питання про офіційне підвищення пенсійного віку.

Як пише видання "На пенсії", через нестачу коштів у Пенсійному фонді та старіння населення одним із найреальніших сценаріїв називають вихід на пенсію у 67 років.

Середня тривалість життя чоловіків в Україні, за оцінками демографів, становить близько 67 років. Це один із найнижчих показників у Європі. Жінки живуть значно довше – у середньому 76–77 років.

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У сільській місцевості різниця між тривалістю життя чоловіків і жінок ще більша та сягає 12 років. Загалом середня тривалість життя в Україні становить близько 72 років.

Для порівняння:

у Румунії – близько 75 років;

у Польщі – 78 років;

у Німеччині – 81 рік.

Фахівці пов’язують високу смертність серед чоловіків із ризикованою поведінкою, роботою на небезпечних виробництвах та частішим перебуванням за кермом. Ситуацію погіршують шкідливі звички – куріння та зловживання алкоголем, які збільшують ризик серцево-судинних захворювань, онкології та цирозу печінки.

Чи доведеться працювати українцям до кінця життя

За оцінками демографів, українці, які виходять на пенсію у 60 років, у середньому отримують пенсійні виплати близько 16,5 року. Це менше, ніж у більшості європейських країн. При цьому розмір пенсій в Україні залишається низьким. Близько 2 млн пенсіонерів отримують мінімальну пенсію у розмірі 2 600 гривень. Для багатьох літніх людей продовження трудової діяльності стало необхідністю.

Ситуацію змінила й війна. Через мобілізацію та виїзд частини населення за кордон роботодавці зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів. Якщо раніше пенсіонерам було складно знайти роботу, то сьогодні їх дедалі частіше запрошують на робочі місця.

Зазначається, що зараз в Україні працюють приблизно 2,8 мільйона громадян пенсійного віку, що суттєво перевищує довоєнні показники. Фактично багато українців уже зараз виходять на пенсію пізніше, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку.

Пенсійний вік в Україні – останні новини

Юристка з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона розповіла, що у 2027 році за віком жінки можуть піти на заслужений відпочинок у 60 років, але для цього необхідно мати не менше, ніж 34 роки стажу. Якщо стажу менше, то потрібно буде дочекатися настання 63-річного або 65-річного віку.

Адвокат, партнер юридичної компанії RELIANCE Ірина Цибко пояснювала, що, маючи від 30 до 45 років стажу, людина може на загальних підставах вийти на пенсію за віком – у 60 або 63 роки, залежно від точної кількості відпрацьованих років.

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