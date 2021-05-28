Білоруська сторона готова до переговорів у будь-який момент.

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, як тільки Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів.

Про це заявив перший заступник Міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур'янов, передає прес-служба МЗС Білорусі.

Він запевнив, що введення Білоруссю режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів "не пов'язане з поточним загостренням наших відносин, з авіаційними питаннями тощо". Він назвав це "чистої води торговими переговорами, які повинні вести до розчищення бар'єрів".

Водночас Гур'янов заявив, що білоруська сторона "готова до переговорів у будь-який момент".

"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - заявив Гур'янов.

Запровадження ліцензування на імпорт з України в Білорусь

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У відповідь Білорусь ухвалила декілька рішень стосовно України, серед яких введення ліцензування на ряд імпортних товарів з України. Це рішення уряду Білорусі набуде чинності через десять днів після публікації і розраховане на шість місяців.

«За оперативною інформацією, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт ряду українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини та меблі. Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292», - повідомив торговий представник України Тарас Качка.

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Автор: Олег Давигора