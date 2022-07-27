Скандальний ТРЦ пов'язаний з другом диктатора Путіна - бізнесменом Аркадієм Ротенбергом.

У Києві повністю закрився один з найбільших торгово-розважальних центрів "Ocean Plaza", який пов'язаний з другом російського диктатора Володимира Путіна - бізнесменом Аркадієм Ротенбергом.

Оголошення про припинення роботи з'явилося на сторінці супермаркету "Ашан", розташованого в ТРЦ.

"Шановні клієнти Ашан Либідська! Відсьогодні магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торгового центру", - йдеться у повідомленні.

"Ocean Plaza" фактично припинив роботу одразу після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого за винятком кількох магазинів і супермаркету на нульовому поверсі. Тепер ТРЦ повністю закрився.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві наклали арешт на частину ТРЦ вартістю понад 1,2 мільярда гривень. Його власниками є члени уряду Росії. Ймовірно, йдеться про ТРЦ "Мармелад".

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