Гроші на рахунку залишаться, але використовувати їх не можна буде.

Борги за житлово-комунальні послуги та штрафи автоматично списувати з банківських карт не будуть. Кошти на рахунках арештовуватимуть.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

"Заборгували за ЖКГ або не сплатили штраф за перевищення швидкості - кошти на вашому банківському рахунку можуть бути заарештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому мова не йде про автоматичне списання коштів", - пояснили у відомстві.

Виконавча служба зможе заарештувати кошти на рахунку тільки в тому випадку, якщо суд або інший орган підтвердить несплату штрафу або заборгованості по ЖКГ. Таким чином, гроші на рахунку залишаться, але використовувати їх не можна буде.

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"Все це можливо тільки в разі відкриття виконавчого провадження", - підкреслили в Мін'юсті.

При цьому українці можуть використовувати гроші на рахунках, які не заарештовані.

У відомстві вказали, що наявність заборгованості можна перевірити на ресурсах:

Єдиний реєстр боржників;

портал онлайн-Будинок Юстиції;

електронний сервіс державних послуг "дія";

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 червня в "ПриватБанку" стався технічний збій, який призвів до масового списання коштів з рахунків клієнтів банку. У банку обіцяли, що некоректно списані суми будуть повернуті протягом доби.

Через добу банк після технічного збою і повернув клієнтам помилково списані кошти.

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Автор: Анастасія Горбачова