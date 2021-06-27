У фінустанові підкреслюють, що всім клієнтам помилково списані кошти з рахунків повернули.

«ПриватБанк» повністю відновив стабільну роботу системи після вчорашнього технічного збою таповернув клієнтам помилково списані кошти.

Про це повідомила прес-служба фінустанови у Facebook.

«Повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали, не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій», - йдеться у повідомленні.

Збій у «ПриватБанку»: подробиці

Читайте такожУ "ПриватБанку" пригрозили відключенням Apple Pay та Google Pay: що стало26 червня у «ПриватБанку» стався технічний збій, який призвів до масового списання коштів з рахунків клієнтів банку.

У банку обіцяли, що некоректно списані суми будуть повернуті протягом доби.

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Автор: Богдан Слуцький