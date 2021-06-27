«ПриватБанк» повністю відновив стабільну роботу системи після вчорашнього технічного збою таповернув клієнтам помилково списані кошти.
Про це повідомила прес-служба фінустанови у Facebook.
«Повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали, не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій», - йдеться у повідомленні.
Збій у «ПриватБанку»: подробиці
Читайте такожУ "ПриватБанку" пригрозили відключенням Apple Pay та Google Pay: що стало26 червня у «ПриватБанку» стався технічний збій, який призвів до масового списання коштів з рахунків клієнтів банку.
У банку обіцяли, що некоректно списані суми будуть повернуті протягом доби.
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