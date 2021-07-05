З 6 липня 2021 року ряд банків можуть автоматично списувати з рахунків українців кошти через борги.
Про це йдеться в наказі Мін'юсту N 1061/5 від 23.03.2021, який набрав чинності 6.04.2021. Мін'юст встановив тримісячний термін для підготовки до набрання чинності цим наказом. Відведені на підготовку три місяці спливають 6 липня 2021 року.
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Списання коштів з банківських рахунків здійснюватиметься на вимогу виконавців.
Які борги списуватимуть
- несплачені штрафи,
- штрафи за порушення ПДР,
- борги за комунальні платежі,
- борги по аліментах.
Що робити, щоб кошти не списали
Щоб кошти не було списано, борг потрібно буде погасити самостійно.
- Погасити борг можна в будь-якому банку або в особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу.
- Також це можна зробити через термінал, ввівши реквізити органу виконавчої служби.
Як погасити борг онлайн
- Борг можна погасити через "Онлайн будинок юстиції" в розділі "Послуги/ виконавчі провадження",
- за допомогою системи "Дія",
- через АСИП (тільки якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку постанови).
Як списуватимуть кошти
- Виконавець направляє в банки вимогу про отримання інформації про стан рахунків боржника. Для цього буде використовуватися автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
- Банківські установи за допомогою системи автоматизованого арешту коштів (СААК) будуть направляти виконавцю відповідну інформацію.
- Виконавець за допомогою АСВП буде направляти в банк, в якому відкрито рахунок боржника, постанову про арешт його коштів.
- Банк накладе арешт на кошти та за допомогою СААК повідомить про це виконавцю.
- При наявності коштів на рахунку боржника, виконавець направить в банк платіжну вимогу на примусове списання коштів.
- Банк примусово спише кошти з рахунку боржника та перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.
- Після цього кошти будуть направлені стягувачу.
Кому дозволено автосписання боргів
Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включаючи неплатників аліментів.
13 квітня 2021 року в системі автоматичного арешту рахунків громадян-боржників приєдналися 7 банків: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Універсал Банк" (зокрема, "Монобанк"), "ОКСІ банк", "Банк Схід", "Індустріалбанк" і "ПроКредит Банк".
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