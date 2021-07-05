Списання коштів з банківських рахунків здійснюватиметься на вимогу виконавців.

З 6 липня 2021 року ряд банків можуть автоматично списувати з рахунків українців кошти через борги.

Про це йдеться в наказі Мін'юсту N 1061/5 від 23.03.2021, який набрав чинності 6.04.2021. Мін'юст встановив тримісячний термін для підготовки до набрання чинності цим наказом. Відведені на підготовку три місяці спливають 6 липня 2021 року.

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Списання коштів з банківських рахунків здійснюватиметься на вимогу виконавців.

Які борги списуватимуть

несплачені штрафи,

штрафи за порушення ПДР,

борги за комунальні платежі,

борги по аліментах.

Що робити, щоб кошти не списали

Щоб кошти не було списано, борг потрібно буде погасити самостійно.

Погасити борг можна в будь-якому банку або в особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу.

Також це можна зробити через термінал, ввівши реквізити органу виконавчої служби.

Як погасити борг онлайн

Борг можна погасити через "Онлайн будинок юстиції" в розділі "Послуги/ виконавчі провадження",

за допомогою системи "Дія",

через АСИП (тільки якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку постанови).

Як списуватимуть кошти

Виконавець направляє в банки вимогу про отримання інформації про стан рахунків боржника. Для цього буде використовуватися автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Банківські установи за допомогою системи автоматизованого арешту коштів (СААК) будуть направляти виконавцю відповідну інформацію.

Виконавець за допомогою АСВП буде направляти в банк, в якому відкрито рахунок боржника, постанову про арешт його коштів.

Банк накладе арешт на кошти та за допомогою СААК повідомить про це виконавцю.

При наявності коштів на рахунку боржника, виконавець направить в банк платіжну вимогу на примусове списання коштів.

Банк примусово спише кошти з рахунку боржника та перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Після цього кошти будуть направлені стягувачу.

Кому дозволено автосписання боргів

Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включаючи неплатників аліментів.

13 квітня 2021 року в системі автоматичного арешту рахунків громадян-боржників приєдналися 7 банків: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Універсал Банк" (зокрема, "Монобанк"), "ОКСІ банк", "Банк Схід", "Індустріалбанк" і "ПроКредит Банк".

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Автор: Олена Коваленко