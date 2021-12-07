Середній курс поточного року встановлено на рівні 27,40 грн/дол.

Середній курс гривні до долара у 2022 році очікується на рівні 27,80 грн/дол. з подальшим зниженням до 28,10 грн/дол. на кінець року.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

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При цьому середній курс поточного року встановлено на рівні 27,40 грн/дол., а на кінець періоду-27,50 грн/дол.

Мінекономіки також спрогнозувало валютний курс на 2023-2024 роки. За даними відомства, у 2023 році очікується середній курс у 28,63 грн/дол., на кінець періоду цей показник складе 28,40 грн/дол.

У 2024 році середній курс має скласти 28,20 грн/дол. зі здешевленням гривні на кінець періоду до 29 грн/дол.

Курс на 7 грудня:

Національний банк України на вівторок, 7 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій