Національний банк України на вівторок, 7 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,91 грн/євро, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожКурс долара в обмінниках знову йде вгору
Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,32/27,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,87/30,89 грн/євро.
Курс на 6 грудня:
Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз:
Експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.
Експерти також прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.