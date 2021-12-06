Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,91 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 7 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,91 грн/євро, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,32/27,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,87/30,89 грн/євро.

Курс на 6 грудня:

Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Експерти також прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій