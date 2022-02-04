Майже половину коштів було спрямовано на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, а також послуг з вакцинації населення.

У 2021 році загальні видатки коштів державного бюджету України на протидію пандемії COVID-19 становили 46,4 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що ці кошти були використані на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, а також послуг з вакцинації населення (22,4 млрд грн), закупівлю вакцин від COVID-19 (11,4 млрд грн). Також кошти були спрямовані на забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування (2,5 млрд грн), доплати до зарплат медичним працівникам (0,5 млрд грн).

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На інші заходи у сфері охорони здоров’я витратили 0,1 млрд грн, а на соціальну підтримку ‒ 7,7 млрд грн. Це, зокрема, виплати по безробіттю та частковому безробіттю, заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину, виплата матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

На здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти витратили 0,9 млрд грн, а на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд грн.

"Минулого року Мінфін знаходив можливості щодо фінансування всіх заходів для протидії пандемії COVID-19. Так, минулого року було виділено кошти для належного забезпечення лікарень киснем, надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Сьогодні ми маємо достатню кількість різних видів вакцин, щоб забезпечити актуальні потреби у вакцинації, зокрема і "бустерні" дози. Адже вакцинація запобігає важкому перебігу цієї хвороби, що також зменшує навантаження на систему охорони здоров’я в цілому та дозволяє їй краще забезпечувати різні медичні потреби громадян", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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