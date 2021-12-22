Загалом на боротьбу з коронавірусом цього року бюджетом України передбачено 43,7 млрд гривень.

За 11 місяців 2021 року загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії COVID-19 становили 34,7 млрд грн з передбачених 43,7 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

На оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 витрачено 17,8 млрд грн.

Виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 21,1 млн грн.

На забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 584 млн грн.

На закупівлю вакцин витрачено 9,8 млрд гривень. Крім того, Україна вже отримала безоплатно 11,2 млн доз вакцин від міжнародних партнерів.

На заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину витрачено 2,9 млрд грн, на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 800 млн грн, на виплату допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю – 1,5 млрд грн.

Читайте такожСтало відомо, чи вплине "тисяча Зеленського" на призначення субсидіїНа заходи з боротьби з COVID-19 у закладах освіти було спрямовано 18,3 млн грн, на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд грн.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу 21 грудня виявили 6363 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 534 дитини та 208 медпрацівників. Також за добу було госпіталізовано 2241 особу; зафіксовано 301 летальний випадок; одужали 19 494 осіб. Крім цього, проведено тестувань за добу – 81 514.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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