Згідно з планом, у 2023 році виплати становитимуть 11,307 млрд доларів.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну НБУ оприлюднив календар планових платежів по зовнішній заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті.

Як зазначається в матеріалі НБУ, у четвертому кварталі 2022 року уряд, центральний банк, підприємства та банки мають виплатити 5,271 млрд доларів, з яких 4,295 млрд доларів - основна сума боргу, 976 млн доларів - відсотки.

Згідно з планом, у 2023 році виплати складуть 11,307 млрд доларів, з яких 8,937 млрд доларів - основна сума боргу, 2,369 млрд доларів - відсотки. Пікові платежі припадають на перший квартал - 3,235 млрд доларів і четвертий квартал - 3,062 млрд доларів.

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У 2023 році Україна має повернути МВФ 2,758 млрд. доларів, з яких 2,438 млрд доларів - основа сума, 414 млн доларів - відсотки.

Війна в Україні та банківська система:

У січні-вересні 2022 року платоспроможні банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що майже в 7 разів менше за відповідний торішній період (51,4 млрд грн).

У третьому кварталі поточного року банківський сектор надалі адаптувався до кризових умов, банки підтримували роботу мережі та стрімко відновлювали діяльність відділень у звільнених регіонах.

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