За словами Лазебної, максимальні виплати отримають люди з повним стажем.

Для отримання мінімальної пенсії українцям потрібно буде мати 5 років трудового стажу.

Про це як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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За словами Лазебної, максимальні виплати отримають люди з повним стажем.

Пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років.

"Держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років - страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від 5 років – допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму", - сказала Лазебна.

Держбюджет-2021 і пенсії:

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Того ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане із зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

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З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис.грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років було перенесено на 1 жовтня.

Автор: Олена Коваленко