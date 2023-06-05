Як повідомила прес-служба центробанку, у листі НБУ, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб.

У Нацбанку заявили, що чутки, які почали з'являтися у соцмережах щодо того, що будуть збиратися дані про витрати з карток українців і передаватимуться в НБУ не відповідають дійсності.

Як повідомила прес-служба центробанку на своїй сторінці у Facebook, у листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Зазначається, що Національний банк надіслав банкам лист-нагадування, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

"Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції", - йдеться в повідомленні.

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"Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України. Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Борги українців під час війни

Станом на 31 травня 2023 року Нацбанк помітив тривожну тенденцію: українці перестають повертати банкам борги. Загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

Під час війни доля непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України збільшилася до 39,3% станом на 1 травня з 38,8% станом на 1 квітня. Обсяг кредитів, за якими не виконуються зобов'язння, у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. При цьому загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка таких кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався.

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