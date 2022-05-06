Післявоєнна відбудова України потребуватиме колосальних зусиль як від влади, так і від суспільства.

Війна забрала понад 50% ВВП України та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% – протягом 10 років.

Як повідомила прес-служба Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, про це розповів голова правління організації Ігор Бураковський під час конференції "Після війни", що проходила в польській столиці Варшаві.

"Економічне відновлення - це не подарунок міжнародної спільноти. Це великий інвестиційний проект, в який також повинна зробити свій внесок і сама Україна. Післявоєнна відбудова України потребуватиме колосальних зусиль як від влади, так і від суспільства. Зокрема, громадянське суспільство має сприяти налагодженню регулярного, чесного і відповідального діалогу між громадянами та владою, а також пропонувати ефективні розв'язання відповідних проблем", - цитує Бураковського прес-служба.

Також, за словами експерта, громадянське суспільство має стати драйвером мобілізації відновлювальних зусиль.

"Воно, як виразник різних політичних, соціальних, культурних інтересів різного рівня та активний учасник захисту України, має відігравати вирішальну роль у визначенні того, яке саме відновлення потрібне країні", - підкреслив аналітик.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Національний банк України з 1 березня 2022 року заборонив зарахування коштів на рахунки клієнтів-фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь; прийняття в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь.

5 травня 2022 року Національний банк України заборонив резидентам РФ брати участь в управлінні небанківськими установами.

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