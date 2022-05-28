Слід розуміти, що зараз Держстат не збирає звичайну звітність від підприємств, і може так статися, що й офіційної цифри по 2022 року не буде.

На тлі військових дій в Україні вітчизняна економіка поступово намагається стабілізуватися, проте до кінця року ми побачимо падіння економіки на третину.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Економіка стабілізувалася на меншому рівні з невеликим зростанням порівняно до квітня – підприємства на більш безпечних територіях поступово відновлюють роботу, відбудовуючи виробничі та логістичні ланцюжки, триває повернення працівників до областей Півночі та Центру", - наголосив експерт.

Вишлінський також нагадав, що багато які експерти прогнозують, що вітчизняна економіка цього року впаде як мінімум на третину.

"Я погоджуюся з прогнозом щодо падіння на третину. Хоча слід розуміти, що зараз Держстат не збирає звичайну звітність від підприємств, і може так статися, що й офіційної цифри по 2022 року не буде", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.

Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн.

Станом на 25 травня повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація, завдала українській економіці збитки у розмірі 600 мільярдів доларів.

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