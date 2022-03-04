Клієнти банку вже перерахували 1,9 млрд грн на рахунки НБУ для ЗСУ та гуманітарної допомоги українцям.

У "ПриватБанку" розповіли про нинішній режим та умови роботи фінустанови.

Як повідомила прес-служба банку, 4 березня "ПриватБанк" працює в нормальному режимі. Зокрема на сьогодні у мережі в містах України працюють 744 відділення, 5 143 банкомати з готівкою та 10 350 терміналів на касах.

За даними прес-служби, 5-8 березня "ПриватБанк" працюватиме так: відділення відкриються, де це можливо, і працюватимуть у скороченому режимі: з 10 до 13 години. Українська фінансова система та система електронних платежів НБУ працюватиме у вихідні дні без обмежень.

Також зазначається, що банк скасував будь-які комісії за отримання готівки з карток та рахунків у відділеннях банку.

Клієнти "ПриватБанку" за кордоном можуть вільно використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

"Нагадаємо, що в умовах воєнного стану обмежено зняття готівки в банкоматах ПриватБанку: 20 000 грн на 3 години, 100 000 грн на добу. У банкоматах інших банків: 1000 грн/одна операція; 15 000 грн на 3 години. Такі ліміти встановлено, щоб якомога більше клієнтів мали можливість отримати готівку", - йдеться у повідомленні.

Також в банку розповіли, що його клієнти перерахували 1,9 млрд грн на рахунки НБУ для ЗСУ та гуманітарної допомоги українцям.

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