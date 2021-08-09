На думку експерта, у разі холодної зими курс долара зростатиме.

В Україні на курс долара суттєво вплине погода під час опалювального сезону.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

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"Зараз Нацбанк України займає більш жорстку монетарну позицію. Відбувається підвищення облікової ставки і обмеження емісії гривні і це сприяє зміцненню гривні", - зазначив експерт.

За його словами, поки можна припускати, що гривня короткостроково збереже тенденцію на зміцнення.

"До вересня ми побачимо великі виплати за зовнішніми боргами. Можливо частково підуть іноземні інвестори, але це буде компенсовано урожаєм. Тому, за сукупністю всіх факторів, серйозних девальваційних факторів до кінця року ми не очікуємо", - заявив експерт.

Однак, на думку експерта, у разі холодної зими курс долара зростатиме.

"Ближче до жовтня-листопада почнуть грати фактори газу і холодної зими. Якщо будуть прогнози холодної зими, то тоді закуповуємо не тільки вугілля і дрова, а й долари", - зазначив експерт.

На думку експерта, з вересня-жовтня долар почне зростати. Валютний курс навряд чи сильно полетить. "Є верхнє обмеження на рівні 28 гривень за долар, 28.5 гривень за долар на наступний рік", - зазначив Найман.

Курс на 9 серпня:

Національний банк України на понеділок, 9 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,83 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на 9 серпня встановлено на рівні 31,68 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Олена Коваленко