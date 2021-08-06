Курс гривні до євро зміцнився до 31,68 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 9 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,83 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,68 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2683,46 (6 серпня - 2690,94)

100 EUR - 3167,56 (6 серпня - 3194,82)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,82/26,84 грн/дол., до євро - на рівні 31,66/31,68 грн/євро.

Курс на 6 серпня:

Національний банк України на п'ятницю, 6 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,94 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій