Монета випущена в 1992 році.

Десять копійок виставили в Україні на аукціон. За монету просять 281 долар, а це майже 8 тисяч гривень.

Про це свідчать дані аукціону Violity.

Відзначається, що монета випущена в 1992 році. Вона виготовлена з латуні й важить 1,72 грама.

За словами продавця, монета у відмінному стані та не має дефектів, але на фото видно потертості й подряпини.

Монета має цікавий дефект. На реверсі в позначенні року цифра "2" відлита з дефектом. Під час виплавки на монету впала зайва крапля металу, через що "гачок" цифри злився з її тілом. В результаті утворилося замкнуте коло.

Відзначається, що такі монети можна отримати разом зі здачею або знайти в скарбничці.

Які монети можна продати на аукціоні

Інтерес для колекціонерів представляють рідкісні або унікальні монети. За них готові заплатити десятки тисяч гривень. Наприклад, якщо монета виготовлені з браком або, якщо при виготовленні використовували штам іншого року.

Як раніше повідомляв УНІАН, українську монету номіналом у 50 копійок 2003 року випуску продають за 2900 гривень. Власник монети з Києва стверджує, що вона зроблена з алюмінієвої бронзи, не має дефектів і не реставрувалася.

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