Тим, хто не надасть запитувані документи, банк погрожує блокуванням рахунків.

Найбільший у Швейцарії банк UBS почав масові перевірки своїх клієнтів російського походження, вимагаючи від них документи, що підтверджують законність їх перебування в країні. Про це повідомляє РИА Новости, в розпорядженні якого опинився один з листів, які банк розсилає клієнтам.

UBS вимагає від клієнтів надати копії паспорта країни проживання або посвідки на проживання в Швейцарії до 5 травня 2023 року.

"Ми залишаємо за собою право заблокувати вищезазначені банківські відносини з 6 травня 2023 року, якщо запитані документи не надійдуть до нас до 5 травня", – йдеться в листі.

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Як випливає з тексту листа, банк має намір позбутися всіх клієнтів, які опинилися під санкціями, введеними урядом країни синхронно з країнами ЄС.

Банківський сектор Швейцарії на тлі війни в Україні

Минулої ночі найбільший банк Швейцарії UBS домігся угоди про поглинання свого ключового конкурента - другого за розміром банку країни Credit Suisse. Причиною стала загроза банкрутства Credit Suisse, в якому були виявлені численні порушення. Також Credit Suisse користувався великою популярністю у росіян.

Після початку повномасштабної війни в Україні швейцарські банки заморозили російські активи на мільярди доларів. Однак зробити наступний крок і конфіскувати ці гроші Швейцарія відмовляється категорично.

Однак певні висновки швейцарська влада все ж зробила. Зараз в країні йдуть судові процеси над банкірами, які займалися фінансовими махінаціями з російськими грошима.

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