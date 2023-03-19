Національний банк Швейцарії та фінансовий регулятор (FINMA) організували переговори про злиття.

Найбільший банк Швейцарії UBS збирається поглинути свого ключового конкурента - другий за розміром банк країни Credit Suisse.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, для потенційного поглинання UBS хоче отримати вагомі державні гарантії та вимагає від уряду 6 мільярдів доларів США.

Наразі, за інформацією видання, переговори все ще тривають, і сума може змінитися. Гарантії матимуть покрити витрати на ліквідацію частини Credit Suisse і потенційні судові витрати.

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Джерела також кажуть, що переговори для розв’язання кризи довіри до Credit Suisse стикаються з перешкодами. Зокрема, ускладнює ситуацію розмір обох банків - обсяг їхніх активів кредиторів наближається до 1,7 трлн доларів. У зв’язку з цим розглядається можливість придбання UBS лише кількох підрозділів Credit Suisse. Крім того, в разі об’єднання двох банків до 10 тисяч людей втратять робочі місця.

FT повідомляє, що Національний банк Швейцарії та фінансовий регулятор (FINMA), які організували переговори про злиття, вважають це єдиною можливістю уникнути повної втрати довіри до Credit Suisse. За інформацією Reuters, швейцарські регулятори намагаються представити рішення щодо Credit Suisse до того, як ринки знову відкриються в понеділок.

UBS – не єдиний банк, що зацікавлений в придбанні. Deutsche Bank AG також проявив інтерес, утім будь-яка угода з іноземним кредитором вимагатиме часу.

Падіння Credit Suisse - що відбувається з другим за величиною банком Швейцарії

Другий за величиною банк Швейцарії Credit Suisse, який веде свою історію з 1856 року, за останні кілька років постраждав від низки скандалів, зміни керівництва та юридичних проблем. 14 березня Credit Suisse опублікував звіт за 2022 рік, в якому йдеться, що банк виявив "суттєві недоліки" у контролі за фінансовою звітністю. Також, згідно зі звітом банку, у четвертому кварталі 2022 року відтік клієнтів зріс до понад 120 млрд доларів. За інформацією ЗМІ, минулого тижня вкладники вивели з банку за добу понад 10,8 мільярдів доларів.

Saudi National Bank, який має найбільшу частку в Credit Suisse (9,8%), відмовився збільшувати участі в його капіталі для підтримки. 16 березня Нацбанк Швейцарії був змушений видати Credit Suisse кредит у розмірі у розмірі 53,7 млрд доларів, однак і це не втримало акції банку від падіння. До завершення торгів у пʼятницю капіталізація Credit Suisse впала до 8 млрд доларів. Для порівняння – капіталізація UBS сягнула 56,6 млрд долларов.

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